AK Parti’de değişim süreci başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

AKParti'de kongre süreciyle birlikte değişim süreci de başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Geçen hafta gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında kongre sürecinin 7 Ekim'de başlaması için karar alınmış ve MYK bu konuda yetkilendirilmişti. MYK toplantısının ana gündem maddesini de kongre süreci oluşturacak. Öte yandan AK Parti'de kongre sürecine ilişkin takvim de netleşti. Buna göre Kasım ayının ortalarına kadar delege seçimleri yapılacak ardından Aralık başı gibi belde kongrelerine geçilecek. Belde kongrelerini sırasıyla ilçe ve il kongreleri takip edecek. AK Parti'de aynı zamanda il, ilçe kadın ve gençlik kongreleri yapılacak. AK Parti öncelikle delege seçimlerinde titiz bir çalışma yürütecek, Genel Merkez'in ağırlığı delege seçimlerini de yansıyacak. Delegelerde liyakat esas alınacak, belli bir grubun yönetiminde olanlar, halkta karşılığı olmayanlar seçilmeyecek. Yine bu kurallar belde, ilçe ve il başkanlarının seçiminde de dikkate alınacak.