Barlas yazdı: Spekülasyona yer vermeyen lider; Erdoğan...

Yorumculuk yapan bizleri en fazla zorlayan şey, öngörülerimizin doğru çıkmamalarıdır. Bu bakımdan Türkiye'deki siyasi yorumcuların en büyük şansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuşmalarında spekülasyona yer vermeyen bir siyasi liderin bulunmasıdır.





Trump kötü bir örnek

Eğer Amerikan medyasını ve Başkan Trump'ın birbirini tutmayan açıklamalarını ve Twitter mesajlarını izliyorsanız, ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Şu anda ruh bilimciler bir yanda hukukçular bir yanda, Başkan Trump'ın Amerika'ya daha fazla zarar vermeden nasıl etkisiz hale getirilebileceğini medyada açık biçimde tartışıyorlar.



Davutoğlu'na cevap mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamalarda yakın gelecekte bizleri nelerin beklediğini çok açık ifadelerle anlattı. Tabii ki bu açıklamaların en ilgi çekici bölümü, özellikle Davutoğlu'nun ön plana çıktığı AK Parti'den ayrılanlara ve çok konuşanlara ilişkin olanıydı. Davutoğlu'nun "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa... Birçok insan, insan yüzüne çıkamaz." Sözleri hakkında Erdoğan şöyle dedi:

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