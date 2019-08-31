Bugün de kazanan milletimiz olacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Külliye'de resepsiyon verdi. Şehit yakınları, gaziler, sanatçılar, sporcular, işadamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin davetli katıldığı resepsiyonda, şehitler için dua edildi. Erdoğan, şöyle dedi:"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 için belirlediğimiz hedefler, bu büyük vizyonların alt yapısıdır. Birkaç yıllık gecikmeyle de olsa 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.Bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur. Ama bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere de en küçük bir tahammülümüz olamaz.Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor. Bu gaye öncelikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir. Çünkü sınırlarımızı ötesinde milyonlarca insanını hayatı ve evi tehlike altındaysa bizim burada huzur içinde yaşayabilmemiz mümkün değildir. Türk milleti, dostları ve kardeşleri ateş çemberiyle çevriliyken buna sırtını dönecek, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyebilecek bir millet değildir.Türkiye, sınırları boyunca kahramanca bir mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin ağzıyla buna gölge düşürmeye çalışıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta büyük bir siyasi ve ekonomik mücadele içinde, ama buna birileri karşımızdakilerin tezleriyle karşı çıkıyor. Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak kuşatılmaya çalışılıyor, bazıları sırf kendi pastalarını büyütmek için hasımlarımızın değirmenlerine su taşıyor.Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ankara'da İstiklal Harbi'ni yürütürken kimlerin nasıl manda peşinde koştuklarını unutmadık. Ordularımız düşmana karşı cephede savaşırken birilerinin arkada nasıl çapulculuk, yağmacılık peşinde koştuklarını da gayet iyi hatırlıyoruz.Ama sonuçta ne mandacılar ne çapulcular ne yağmacılar kazanmıştır. Kazanan milletimizin istiklal mücadelesi olmuştur. Bugün de kim hangi yalpayı yaparsa yapsın, kim nerede saf tutarsa tutsun, kazanan milletimiz olacaktır, milletimizle birlikte bu mücadeleyi yürütenler olacaktır.Hiç endişeniz olmasın. Bir, beraber, iri, diri, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça, Allah'ın izniyle zafer bizimle beraber olacaktır."