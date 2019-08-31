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Cumhuriyetimizi canımız pahasına korumakta kararlıyız

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Cumhuriyetimizi canımız pahasına korumakta kararlıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan ve devlet erkânı Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Erdoğan, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta Zat-ı Aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakârlıkları üzerinde yükselen ve emanetiniz olan Cumhuriyet'i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele, kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."
Erdoğan, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla selamlaştı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de tebrikleri kabul etti. Bu arada Anıtkabir gün boyunca 7'den 77'ye onbinlerce vatandaşın akınına uğradı. Anıtkabir'e çocuklarıyla gelen vatandaşlar, zaferin gururunu yaşadı.

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Cumhuriyetimizi canımız pahasına korumakta kararlıyız
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