FETÖ’nün Malezya imamı yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nünMalezya imamı olduğu belirlenen Arif Komiş, yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün yurtdışındaki mensuplarına yönelik başlatılan soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Son olarak Malezya sorumlusu olduğu tespit edilen Arif Komiş hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye- Malezya arasında yürütülen 'iade trafiği' kapsamında önceki gün ortak operasyon düzenlendi. Malezya güvenlik birimleri ile MİT mensuplarınca başkent Kuala Lumpur'da yakalanan Komiş, Ankara'ya getirildi. Komiş'in Malezya'daki FETÖ bağlantılı Hibiskus İnternational School'da yönetici pozisyonunda bulunduğu belirtildi.