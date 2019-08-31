Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Ekipleri, Sekili Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.G.,H.G., M.G.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 30 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 6,5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 2 flash bellek,1 telefon, 3 sim kart ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 135 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen Y.K., A.G., H.A., İ.A. ile Y.G., H.G., M.G. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve Y.G., tutuklandı.