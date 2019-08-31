Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında

Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İlk iki haftada Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Gençlerbirliği'nin de bu mücadele öncesinde puanı bulunmuyor.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Gael Clichy bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in de Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor.

İstanbul ekibinde, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu da başkent deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda, cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise forma giyebilecek.

ARDA TURAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon uzun süren sakatlıklar yaşayan milli futbolcu Arda Turan'ın süre aldığı karşılaşmaların ardından tamamen hazır olduğu ve Fenerbahçe maçında olduğu gibi bu hafta da ilk 11'de sahada olması bekleniyor.