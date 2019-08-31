Mehmetçik destan yazıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı kutlanırken, büyük taarruzun yaşandığı ilk gün gibi Mehmetçik, bölgede ve Kuzey Irak'ta destan üstüne destan yazıyor. Kuzey Irak'ta Pençe Harekâtıyla terörün beli kırılırken, Şırnak, Hakkâri, Van, Mardin ve Batman'da başlatılan Kıran Operasyonuyla mağaralar, sığınaklar, barınaklar ve mevziler imha ediliyor, bölge teröristlerden temizleniyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta 'Pençe Harekâtı' ve Şırnak, Van, Batman, Hakkâri ve Mardin'de başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. Orgeneral Arif Çetin'in bizzat yönettiği operasyonlarda Mehmetçik, belirlenen terör hedeflerini imha ederken, Kuzey Irak'ta Hakurk Vadisi, Haftanin-Sinat alın ile Doğu ve Güneydoğu'da mağaralar, barınaklar, sığınaklar ve mevziler kullanılamaz hale getirildi. PKK'nın 'girilmez' dediği bölgeleri teröristlerden arındıran Mehmetçik, Pençe Harekâtı ve Kıran Operasyonlarında destan yazıyor.

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Geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin-Sinat bölgesinde terör hedefleri imha edilirken, komandoları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bölgede komandolar tarafından bulunan bir Katyuşa roketi ile 29 el yapımı patlayıcı ve mayın tespit edilerek yerinde imha edildi.



PİRBELA KAMPI TEMİZLENDİ

Irak kuzeyinde Haftanin ve Sinaht Vadisinde devam eden Pençe 3 harekatı kapsamında, terör örgütünün Pirbela Kampının bulunduğu bölge teröristlerden tamamen temizlendi. Teröristlerden temizlenen Pirbela-Şeraniş'teki tepeler tamamen Mehmetçiğin kontrolüne geçti. Zap vadisindeki köylerin birçoğu hava harekâtı nedeniyle boşaltıldı. Bu alanların Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlı peşmerge güçleri yerleşirken, bölgesel yönetimin de sızmaları önlemek için sınır hattına 7 karakol inşa ettiği bildirildi. Özgür CEBE / SABAH