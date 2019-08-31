Ülkü Ocakları’ndan haydut, hain çıkmaz

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Bahçeli buradaki konuşmasında şöyle dedi: "İddiayla ve inançla söylemek isterim ki; Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacaktır. Yanılıp yenilip aksi yönde açıklamada bulunanlar Ülkü Ocakları'nda Atsız kolu arayan cehlin faili, Ülkücüyü tanımayan, tanısa bile itiraf edemeyen köhnemişliğin figüranıdır. Ülkü Ocakları'ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar, imanlı nesiller çıkar, şehitler çıkar, vatan için canını seve seve vermeye hazır kahramanlar çıkar, cesur yürekler, akılla bezenmiş gönüller çıkar."Ülkü ocaklarını algı oyunlarına, anarşik tuzaklara ve sosyal komplolara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Bahçeli, "Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup kaynağında etkisiz hale getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruyacağız. Vatanımızı ve milletimizi her türlü mülahaza ve mütalaanın üzerinde tutacağız" diye konuştu. Bahçeli, MHP'den ayrılan ülkücülere daha önce 'eve dönmeleri' konusunda yaptığı çağrısını yineleyerek, "Ben ülkücüyüm, davamın hizmetindeyim diyen herkes için gün buluşma günüdür, gün birleşme günüdür, gün gönül seferberliğinde ben de varım deme günüdür" ifadelerini kullandı.