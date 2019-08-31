Yurdun dört bir yanında zafer coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

30 Ağustos Zafer Bayramı Başkent ve İstanbul'un dışında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kütahya'da 14 kilometrelik Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından tüm vatandaşlara, şehitlerimizin o gün yedikleri yemek olan mercimek çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. Dumlupınar Şehitliği'nde 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağı törenle göndere çekildi. Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Çal Tepesi Mevkii'ne dev Türk bayrağı yapıldı. Dumlupınar Şehitliği'nde de anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 1071 metrekare Türk bayrağıyla Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı "Fener alayı" düzenlendi. Fener alayına Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü üyeleri de atlarıyla destek verdi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü'nün marşları izleyenleri coşturdu. Trabzon'da kutlamalar sırasında 5 yaşındaki İrem ve 4 yaşındaki kardeşi Mert Oğuz ile 2.5 yaşındaki Buğlem Küskü asker selamı verdi.s Bolu 2. Komando Tugayı'nda görevli komandolar, marşlarla ve ayak sesleriyle yeri göğü inletti. Vatandaşlar kahraman askerlerimizi yürüyüş boyunca alkışladı.Nevşehir'de Jandarma At, Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Sivas'ta babasının, Türk bayraklı tişörtü şapkasıyla törene getirdiği 1 yaşındaki Ali Hamza Cila etrafa gülücükler saçtı. Tunceli'de yapılan törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'da katıldı.Diyarbakır'daki kutlamalarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesajı okundu. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Askeri birlikler ve helikopterler geçiş töreni yaptı.Siirt'te ise HDP'li Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Batman'da da HDP'li Belediye Başkan Mehmet Demir resmi törene katılmadı.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Osman Gazi Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, 6 aylık bir çalışma ile 2 metreye 2 metre ve 60 santim boyutlarındaki tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazarak Türk bayrağı oluşturdu. Okul Müdürü Cavit Onat, bayrağı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sergilenmek üzere hediye etmek istediklerini belirtti.Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar katılmadı. Karalar'ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine Karalar'ın yeri boş kaldı. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi anıta onulmadı. Çelenk zabıta ekiplerince götürüldü. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanı veya yasal temsilcisinin törene alanına gelmemesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi anıta konulamadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada da Karalar'ın şehir dışında olması nedeniyle vekalet verilen vekilin yanlış anlama nedeniyle törene katılamadığı bildirildi. Karalar daha sonra yapılan geçit törenine katıldı./ADANA30 AğustosZafer Bayramı İstanbul'da da törenlerle kutlandı. Taksim'deki Cumhuriyet anıtına çelenk konulurken, Vatan Caddesi'ndeki geçit törenini vatandaşlar Türk bayraklarıyla izledi. Tören birliklerinin ardından TSK'ya bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçiş yaptı. Tören, geçişlerin ardından sona erdi. Öte yandan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri 100 klasik otomobille Maltepe sahilinden Dolmabahçe Sarayı'na gitti.SABAHEskişehir'de Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk "Mor Menekşe", tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener de "Pitts SB-2" adlı uçağıyla gösteri yaptı.