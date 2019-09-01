Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." dedi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2019