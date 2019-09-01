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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Milli , "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 16:35
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." dedi.

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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
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