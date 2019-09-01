Balıkçılarla ‘Vira bismillah’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, balık avlanma sezonunun başlaması nedeniyle Beykoz Poyrazköy'de düzenlenen törende konuştu. "İnşallah bu geceden itibaren balıkçılarımız, 'vira bismillah' diyerek denizlere açılacak. Önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını arayacak. Tüm balıkçı kardeşlerimize bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum" diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber, milletvekillerimiz gerekli yasa teklifini sunacaklar.Tarım ve Orman Bakanlığımız soğuk hava depolarına, balık işleme ve muhafaza tesislerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden küçük boyda gemisi olan 10 bin kıyı balıkçımızı 2017'den itibaren destek kapsamına aldık. 21 milyon lira ödeme yaptık.Kaçak ve bilinçsiz avcılık, gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Ben hiçbir zaman hiçbir balıkçımızın böyle bir yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Denizlerimizi korumak herkesten önce balıkçılarımızın görevidir. Biz devlet olarak sene başında attığımız adımla ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını yüzde 300 oranında geriletmeyi başardık. Kaçak, kuralsız avlananlara yönelik yaptırımı da ağırlaştıracağız.Programda Erdoğan ve beraberindekiler denize sembolik olarak kalkan balığı yavruları da bıraktı. Erdoğan bu sırada "Ben de hamsiye bayılırım. Hele mısır ununda olursa" dedi.TİM Sektörler Konseyi Üyesi, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, yıl sonunda balıkçılık sektörünün ihracatının 1 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Sagun, yeni av sezonu için de şunları kaydetti: "Yerli ve milli kavramı, tam olarak bizim sektörümüzü anlatıyor. 1 Eylül bizim için sevgiliye duyulan bir özlem. Bu sene palamut balığının az, hamsi, istavrit ve lüferin bol olacağı kanaatindeyiz."