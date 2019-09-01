Darbe davaları devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara yarın itibarıyla devam edilecek. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası yakalanan sanıkların davalarına da kaldığı yerden devam edilecek.Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonlarda görülen duruşmalar arasında olan Akıncı Üssü davasının adli tatil sonraki celsesi, 3 Eylül'de yapılacak.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Ağustos 2017'de ilk duruşması görülen davada, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yağdırarak, çok sayıda kişiyi şehit eden pilotların da aralarında bulunduğu 475 sanık yargılanıyor.