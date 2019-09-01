FETÖ için sivil diplomasi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, FETÖ ile mücadelede sivil diplomasi hareketi başlattı.Birçok ülkenin partileri ile temasa geçip "FETÖ sizin için de bir güvenlik sorunu. Hedefleri devletinize sızmak" mesajı veriyor. Bu girişimlerin sonuç vermeye başladığı ve önümüzdeki dönemde bazı ülkelerde FETÖ okullarının kapatılması bekleniyor.AK Parti, partiler arası diyalog ile diplomasiye destek vermek ve Türkiye hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış algıyı ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında geçen günlerde Güney Afrika'nın iktidar partisinden bir grup siyasetçiyi ağırladı. Görüşmeler sırasında Güney Afrika'da etkin olan ve okulları da bulunan FETÖ ile terör örgütü PKK'nın gerçek yüzü anlatıldı. Heyet, Milli Eğitim Başkanlığı ve güvenlik ile ilgili birimler ile de görüştü.AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Güney Afrika'dan iktidar aynı zamanda Mandela'nın partisi olan ANS heyetinin geldiğini, bunun içinde parti genel sekreteri ve bakan yardımcıları bulunduğunu söyledi. Yılmaz, Güney Afrika'da hem PKK hem de FETÖ ciddi faaliyet yürüttüğüne dikkat çekerek özetle şöyle dedi:"Olayı Türkiye'nin bir güvenlik sorunu olarak anlattığımızda ilgilenmeyebiliyorlar. Ama onların da geleceğini ilgilendiren bir güvenlik meselesi olduğunu anladıklarında daha farklı bakabiliyorlar. Aslında PKK'nın da, FETÖ'nün da Güney Afrika gibi bir çok ülkeyi geçmişte sömüren ülkelerin enstrümanı olduğunu detaylı olarak aktardığınızda bunun çok daha etkili olduğunu görüyorsunuz. Şimdi farklı enstrümanlar ile bu ülkelerin hala daha önce sömürülmek istendiğini anlattık. FETÖ'nün hedefinin devlet kurumlarına sızmak olduğunu anlattık"Yılmaz, heyetin ülkelerine döndüklerinde FETÖ ile ilgili önlemler alacaklarını hissettiğine dikkat çekti ve "Türkiye tecrübesinden hareketle kendi güvenlikleri için tedbir almak zorundalar. Bir dost ülke olarak bunları paylaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, Vietnam Komünist Partisi'nin de Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Orada da bir FETÖ okulu var. Onlara da anlattık. Geçmişte yıkımlara yol açan güçlerle bağlantılarını onlara da aktardık" ifadelerini kullandı.Bu örgütlerin propagandaları nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere bir çok ülkenin Türkiye hakkındaki düşüncelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" başta olmak üzere küresel ölçekteki adaletsizliklere karşı çıkışıyla değiştiğine dikkat çeken Yılmaz, "Cumhurbaşkanının tavrına ciddi anlamda destek veriyorlar. Takdir ediyorlar. Bu anlamda Türkiye'yi farklı bir yere koyduklarını söyleyebiliriz" diye konuştu.