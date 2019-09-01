İdlib’deki gözlem noktaları için tedbir aldık

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir grup basın mensubuyla güncel gelişmeleri değerlendirdi. Akar, şunları söyledi:Oyalanmaya asla tahammülümüz yok. Lakin unutmayalım karşımızdaki de ABD. Bugün bir ortak komuta merkezi oluşturduk. Birileri çıkmış, 'Neden Akçakale?' diye tartışma yaratmaya çalışıyor. Halbuki Suriye sınırında oldukça stratejik bir noktadan bahsediyoruz. ABD'liler de buraya gelmeye çok istekli değildi, ama kararlılığımızı görünce hemen generallerini ve irtibat subaylarını gönderdiler.Çok değil bir ay önce ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ikili görüşmelerimizde "Bir Türk askerinin bile o bölgeye girmesine razı değiliz" diyordu. Şimdi Türkiye, İHA'sı ve helikopterleriyle orada bulunuyor, adım adım güvenliği tesis edecek şekilde mesafe alıyor.YPG'nin elindeki ağır silahlar toplanacak ve bunu yakından takip ediyoruz. Örgütün mevzilerinin imha edildiği, silahlı unsurların çekildiğine ilişkin ABD tarafından verilen bilgilerin, bizzat ortak devriye uçuşuyla yerinde ve nokta olarak teyit edilmesini önemsiyoruz.TSK'nın, İdlib'de 12 gözlem noktası var. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık.