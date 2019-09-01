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Komandolar üs kurdu

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Komandolar üs kurdu
Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kuzey Irak'ta Hakurk Vadisi ve Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe Harekâtı ile Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Hakkâri'de Kıran Operasyonları devam ediyor. Mehmetçik, bölgeyi didik didik kontrol ederek, teröristlerden arındırırken, Sinat-Haftanin bölgesinde Kandil'deki terör elebaşlarının kendi yayın organlarında 'girilemez' dediği yerlere komandolar yeni üs bölgeleri kurdu. Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilin il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerinin ortak katılımıyla, başlatılan Kıran-2 Operasyonu devam ediyor. 2 terör örgütü mensubunun sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.
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Komandolar üs kurdu
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