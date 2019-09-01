Salda Gölü hassasiyeti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'a, göl ve çevresinin korunması için alınacak önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlatacak. Emine Erdoğan'a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor.Binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen ve dünyada Mars yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla kısa sürede turistlerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçi akını, gölün ekolojisini bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma başlattı.Bakanlığın çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, Salda'nın Türkiye'nin nadide güzelliklerinden olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım" ifadesini kullanmıştı.Bunun üzerine Kurum'un projeyi yerinde incelemeye davet ettiği Emine Erdoğan da paylaşımında "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim" cevabını vermişti.Burdur'da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivler'i olarak ünlenen Salda Gölü'nde Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını yaşanmıştı. Bayram boyunca 40 bin ziyaretçiyi ağırlayan göle, yılbaşından bu yana gelenlerin sayısı ise 700 bine ulaştı. Salda'da ilçe nüfusunun 8 katı turist ağırlayan belediye, taleplere cevap verememekten şikayetçi. Yerel yetkililer ise oluşan bu ilgiden kaygılı. Zira, yoğun ziyaretçi akışının göle zarar vermesinden endişe ediliyor. Diğer taraftan hayvancılık, tarımsal sulama ve gölü besleyen kaynakların yetersizliği gibi faktörler nedeniyle su seviyesinde azalmanın yaşandığı belirtiliyor. Son olarak bakanlık gölü koruma alanı olarak ilan etmişti.