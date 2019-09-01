Şehitler köşesine şehitler ekranı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine dev ekran yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusuna kurulan ve emniyete gelen tüm ziyaretçiler tarafından da görülecek olan dev ekrana; İstanbul Emniyeti'nin kadrosunda görev alırken şehit olan polislerin fotoğrafları, bilgileri, öz geçmişleri ve şehit olmadan önce kaleme aldıkları yazılar ile şehitlerimizin sözleri yansıyacak. Ayrıca dev ekranda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şube, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Masası ve Siber Suçlar Şubesi başta olmak üzere kritik birimlerine özel çekilen ve şafak operasyonu anlarına da yer verilen tanıtım içerikli video klipler de oynatılacak. Dev ekranın yerleştirildiği duvarın alt bölümüne 2018 yılında "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" başlıklı özel bir şehitler köşesi de hazırlanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan mimar bir polis tarafından İstanbul haritası şeklinde hazırlanan özel panonun içerisine 1962 yılından günümüze kadar İstanbul'da görev yaparken şehit olan polislerin isimleri ve şehadet tarihleri yazılmıştı.