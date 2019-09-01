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Son dakika: Ege'de Türk gemisi su almaya başladı! Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı

'nde Türk gemisi su almaya başladı. Bozcaada açıklarındaki gemiye kurtarma römorkörü sevk edildi

Giriş Tarihi: 1.9.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 19:02
Son dakika: Ege'de Türk gemisi su almaya başladı! Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki "Kanuni D.S" isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.

Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü sevk edildi.

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Son dakika: Ege'de Türk gemisi su almaya başladı! Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı
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