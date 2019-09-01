Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rize'de kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları

Son dakika: Rize'de kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda kaybolan iki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 12:27