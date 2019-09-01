Zarar eden belediye şirketinden maaş alıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li yönetimlerin, kadrolaşma hezeyanının son örneği Burdur'da yaşandı. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut'un Burdur Belediyesi şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'nin (BAHTAŞ) mali müşaviri olarak aylık 3 bin 500 TL düzenli para aldığı ortaya çıktı. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 2014'den bu yana yaklaşık 8 milyon lira zarar eden BAHTAŞ'tan yönetim kurulu başkanı sıfatı ile 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıkmıştı.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, "İzzet Akbulut'un dost meclislerinde 'Ben almayayım da AK Partili mali müşavirler mi alsın' sözleriyle kendisini savunduğunu duyduk. Bir partinin il başkanın, belediye şirketlerinden maaş ya da ücret alması ne kadar etiktir? Zarar ettiği bilinen belediye şirketinden hem belediye başkanı, hem de il başkanının maaş ya da ücret alması vicdanları rahatsız ediyor" diye konuştu.Konuyla ilgili açıklama yapan Akbulut ise "2014'ten bu yana kesmiş olduğum serbest meslek makbuzu karşılığında vermiş olduğum hizmetin karşılığını da alıyorum, kesinlikle sigortalı olarak çalışmam yok" dedi.