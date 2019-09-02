81 ile gönderdi! Okul giriş-çıkış saatlerinde...

81 ile gönderilen talimatta okul giriş çıkışlarında ve çevresinde alınması istenen trafik tedbirleri şu şekilde sıralandı;

Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil tüm okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından "Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri" düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde okul idareleri ile irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek. Bu gönüllü kişilere "Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri" 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134 üncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 178 inci maddesi doğrultusunda "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek. "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek.

09 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ DENETİMLER ARTIRILACAK

09 Eylül 2019 Pazartesi günü trafik yoğunluğu da dikkate alınarak denetimlerle algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmak amacıyla bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış bir şekilde "Okul Servis Araçları"na yönelik özel denetim yapılacak.

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK

Okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına yönelik ekip veya personel görevlendirilecek. Servis araçlarındaki rehber personel ile okullarda okul geçidi görevlisi olarak görevlendirilen öğretmen, öğrenci ve velilerin tespit ettikleri trafik kural ihlallerine ilişkin olarak Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar Tutanakları düzenleyecek. Trafik birimlerince kontrolü yapılan bu tutanaklar ile trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek. Karar tutanakları üzerine "Trafik kural ihlaliniz okul servis aracı rehber personelince/okul geçidi görevlisince tespit edilmiştir" şeklinde şerh yazılması/kaşesinin vurulması sağlanacak.

YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER AFFEDİLMEYECEK

Kolluk birimlerince yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacak. Okul ve çevresinde; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki tedbirler kontrol edilerek eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.

Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde; okul servis araçlarının mevzuata uygun olacak. Bu kapsamda; Belediyelerce düzenlenen "Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi" ve "Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu"nun bulundurulacak. OKUL TAŞITI" yazısının ve "DUR" kırmızı ışık veren lambanın araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak. Servis araçlarındaki donanımların kullanılır ve çalışır durumda olması sağlanacak. Kapılar şoför tarafından otomatik veya elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak. Servis araçlarında en az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.

Okul servis aracının camlarını sabit olacak. Camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılabilir durumda olacak. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personelin Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyacak. Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak. Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak. Servis şöförleri, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyması konuları üzerinde hassasiyetle durulacak. Bu kurallar titizlikle kontrol edilerek eksikliği/kural ihlali tespit edilenlere mevzuatın öngördüğü cezai işlemler uygulanacak.

KURALLARA UYMAYAN ŞOFÖR VE REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖZEL İZİN BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Taşıma işlerinde çalışan şoför ve rehber personelin mevzuatta belirtilen şart, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunularak özel izin belgesinin iptal edilmesi yönünde gerekli tedbirler alınacak. Eğitim-öğretim yılı süresince güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin başta valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce önemle takip edilmesine gayret gösterilecek.