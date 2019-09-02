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'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 10:09
Adana'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının kullandığı ileri sürülen otomobili D-400 kara yolunda durdurdu.

Otomobildeki R.G'nin 100 lira karşılığında M.A. ve O.T'den esrar aldığını söylemesi üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı ihbarı yapılan F.A. ise polis ekiplerince bindiği şehir içi yolcu minibüsünde gözaltına alındı. F.A'nın üzerinden 12 rulo esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden M.A. ve O.T. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu
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