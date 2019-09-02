Ahlaksız hakimin skandal yazışmaları

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Büyükçekmece Hakimi Ahmet Gündüz, gayri ahlaki ilişki yaşadığı avukat tarafından HSK'ya şikayet edildi. Whatsapp yazışmaları, mesajlaşmaları da şikayet dilekçesine ekleyen avukatın şikayeti sonrası başlayan soruşturmada 3 aylık süre ile açığa alınan hakim, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması kapsamında HSK müfettişinin verdiği gözaltı kararı üzerine polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Yazışmalarda FETÖ hayranlığından, rüşvete ve gayri ahlaki ilişkilere kadar birçok detay var. Söz konusu yazışmalar üzerine Ahmet Gündüz hakkında soruşturma başlatıldı. Hakim Gündüz'ün, daha önce kendisinden çocuk aldırdığı öğrenilen kadın avukatla yaptığı yazışmalardan birinde "Bak yıl 2017 yaz bunu bir kenara... 3-5 seneye "Hizmet" (FETÖ) pilini çekicek onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyor) sonu İmralı'daki it gibi olacak" diyor. Yine "Yavrum devir politik olma devri köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecez. Mecburen binlerce meslektaşım tutuklandı hücrede çürüyorlar suçsuz günahsız yere" ifadelerini kullanıyor.Whatsapp'tan gerçekleştirilen yazışma eklerinden birinde ise hakim Gündüz'ün, kadın avukatla olan yazışmaların birinde 50 bin dolar karşılığında gerçekleştirilen bir tahliyeden bahsediliyor. Hâkimin, gayri ahlaki ilişki yaşadığı avukattan çocuk aldırdığı, para karşılığında zengin insanların işlerini çözme adı altında hukuka aykırı tutuklama, tahliye ve diğer tedbir kararları vererek nüfuzunu ve yargı yetkisini menfaatine olacak şekilde kullandığına ilişkin de yazışmalar yer alıyor.