Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama

Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama

Edirne, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 518 gram bonzai ele geçildi, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 17:41
Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, Havsa ilçesinde, durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 518 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilin içindeki M.T., H.G. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN