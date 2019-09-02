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Burdur'da beyaz kumsalları ve turkuaz rengi nedeniyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen 'nü gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı 'ın eşi , "Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim. Bakanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:01
Emine Erdoğan, Salda Gölü'nde!

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 'ne geldi. Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakan Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde geçti. Burada bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı.

Ardından Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesini gezen Erdoğan'a, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti.

Salda Koruma projesi! Emine Erdoğan Salda Gölü'nde

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Emine Erdoğan, Salda Gölü'nde!
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