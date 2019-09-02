Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geldi. Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakan Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde geçti. Burada bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı.

Ardından Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesini gezen Erdoğan'a, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti.

Salda Koruma projesi! Emine Erdoğan Salda Gölü'nde