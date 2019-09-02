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'de 'lı terörist teslim oldu

'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir 'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:19
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
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