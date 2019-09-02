İşte 2023’ün gençlik stratejisi

Hükümet, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda Ulusal Gençlik Stratejisi raporunu hazırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan raporda "Cumhuriyete ve milli-manevi değerlere bağlı, demokrasiye saygılı üretken gençlik" vurgusu yapıldı. Türkiye'de gençliğin vazgeçilmez değerlerini oluşturmak, gençlik için hedefler ve öncelikleri belirlemek için hazırlanan Ulusal Gençlik Stratejisi raporu, gençlik ve spor alanında bir rehber niteliğini taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hazırlanan strateji raporunda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak gençlik politikalarına yer verildi. 14-29 yaş grubundaki gençlerin ekonomik, sosyal, ailevi, kültürel durumları ve eğitim seviyeleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak oluşturulan raporda gençler için çeşitli değerler vurgulanıyor.



Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılık.

Milli ve manevi değerleri benimsemek.

Araştırmaya ve bilgiye dayalı olmak.

Hak temelli bir yaklaşımı esas almak.

Üretken ve katılımcı olmak.

Her türlü ayrımcılığı önlemek.

Aktif ve girişimci olmak.

Fırsat eşitliğini gerçekleştirmek.

İnsan haklarına saygılı olmak.

Toplumsal farklılıkları zenginlik olarak görmek.

İnsancıl değerlere sahip olmak.

Spor, kültür ve sanatla ilgilenmek.

Dezavantajları gençleri sosyal hayata katmak.

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