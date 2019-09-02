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’de sanayi tipi tüp patladı

’in Balçova ilçesinde bulunan içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 01:47
İzmir’de sanayi tipi tüp patladı

Olay, saat 11.45 sıralarında ilçeye bağlı Teleferik Mahallesi Kavaklıdere Sokakta bulunan Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki bir lokantada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Mustafa Yiğit'in işletmecisi olduğu lokanta içerisinde bulunan sanayi tipi tüp patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana gelirken, patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise, itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de sanayi tipi tüp patladı
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