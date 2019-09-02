Kars'ta terör operasyonu

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin Madur kırsalında 14 Ağustos'ta yapılan hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgedeki operasyon genişletildi.

Timler tarafından, bu çerçevede Madur bölgesinde yer alan Seyis deresi, Boz tepe ve Kara dere mevkilerinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde söz konusu kırsal alanlarda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait yiyecek ve giyeceklerden oluşan çeşitli yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen bu malzemeler olay yerinde imha edildi.