Osmanlı kaftanları ile uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, kentteki kargo şubesi üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, narkotik köpeği 'İvan' ile kargo merkezinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'İvan', yapılan aramalarda Osmanlı kaftanlarına pozitif tepki verdi. Kaftanlar, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Burada yapılan inceleme sonucu, kaftanların içindeki keçelere uyuşturucu emdirildiği belirlendi. İncelenen 10 kaftanda, daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

AYNI ŞUBEYE İKİNCİ KEZ GELİNCE YAKALANDILAR

Yapılan çalışma sonucu, kargo paketlerinin İran uyruklu A.B. ve A.A.'ya ait olduğu belirlenirken şüpheliler uyuşturucu göndermek için ikinci kez aynı kargo şubesine geldi. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi. Şüphelilerin Çankaya ilçesindeki evlerinde yapılan aramada ise 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 12 kilo 650 gram metamfetamin ile 5 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 7 kilo 550 gram baz morfin ele geçirildi. Operasyonda toplamda 33 kilo 550 gram baz morfin ile 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.