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merkezli düzenlenen operasyonu

merkezli 4 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 10:09
Ağrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Ankara, Balıkesir ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgüte müzahir dernek ve sendikalara üye oldukları belirlenen, örgüt içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhisler bulunan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Ağrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
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