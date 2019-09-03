AK Parti’de 6 isme kesin ihraç talebi

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AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekili ve 2 eski il başkanının partiden kesin ihraçları istemiyle disipline sevkine karar verdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen MYK toplantısında AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir bir sunum yaptı. Kandemir, son zamanlarda AK Parti'yi küçük düşürücü açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci hakkında bir yaptırım uygulanması, bu isimlerin disipline sevk edilmeleri gerektiğini söyledi. MYK üyeleri de tek tek söz alarak, Davutoğlu ve 5 ismin açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Yapılan oylama sonucunda, Davutoğlu ve 3 eski milletvekilinin tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na, 2 eski il başkanının ise İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. AK Parti'den yapılan açıklamada kararla ilgili şöyle denildi: "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Eylül 2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oybirliğiyle karar verilmiştir."