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merkezli / operasyonu! 5 asker gözaltına alındı

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri meslekten ihraç edilmiş 5 asker gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 12:38
Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 5 asker gözaltına alındı

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 5 asker gözaltına alındı
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