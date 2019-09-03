Bir zam da İSPARK’a

BUGÜN NELER OLDU

İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun temmuz ayı toplantısında verdiği önergeyle İSPARK'ta ilk 1 saatin ücretsiz olması kabul edilmesine rağmen, Ekrem İmamoğlu fiyat arttırımına gitti. İmamoğlu'nun aldığı kararla birlikte ilk 1 saat ücreti 5 TL'den 12 TL'ye yükseltildi. Daha önce de toplu ulaşımı ucuzlatma vaatlerine minibüs, dolmuş, taksi ve okul servislerine yüzde 25 zam yaparak karşılık veren İmamoğlu'nun İSPARK'larda farklı semtlerde yüzde 40 ila 50'ye karşılık gelen zam kararı vatandaşı çılgına çevirdi. İmamoğlu'nun dünkü açıklaması sırasında "Zam yapılmadı, finansal düzenleme yapıldı. Bir zam çalışması elbette olacaktır ama şu an itibariyle yoktur" açıklaması ise tepkileri arttırdı. Tepkiler üzerine İmamoğlu'nun Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde zamları geri çektiği iddia edildi. Vatandaşların tepkisi ise dinmiyor:: Taksi, dolmuş, vapur, İSPARK, İSBİK'e ne varsa zam yapıyor. Hem de yüzde 40 gibi fahiş zamlar. Kucaklaşalım mı İstanbul?Hani ilk 1 saat ücretsiz olacaktı. Yüzde 42 zam da neyin nesi.İmamoğlu'nun onayı ile İSPARK'a yüzde 50 zam yapıldı. Nasıl şimdi her şey çok güzel oldu mu?Kolaylık sağlayacaklarını söyleyenlerin zam yapmaları ne kadar adaletli.