Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi daha açılmadan doldu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi daha hizmete girmeden değerli eserlerle doldu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin çalışmalarında sona gelindi. Toplam 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphanede 1,5 milyonu aşkın kitabın kataloglaması da tamamlandı. Çocuklar, öğrenciler, araştırmacılar için özel bölümlerin yer alacağı kütüphaneye mobilyalar yerleştirilmeye başlandı. Kütüphanenin yıl sonunda hizmete girmesi hedefleniyor. Merhum gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi, kütüphaneye 2000 yılında hayatını kaybeden müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un arşivlerini bağışlanmıştı. Tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı da geçtiğimiz günlerde kişisel kütüphanesini hibe etti. Son olarak da Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, baba yadigarı 300 Osmanlıca eseri Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine hediye etti. Şu ana kadar kütüphaneye Katar, Fransa ve Şili gibi ülkelerden de kitapların geldiği belirtildi. ANKARA