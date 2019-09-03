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'da / Operasyonu: 4 gözaltı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında bir doktorunda bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 14:18

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için bugün Elazığ merkezli Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda görevde olan bir polis ile bir doktorunda aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Elazığ'da FETÖ/PDY Operasyonu: 4 gözaltı
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