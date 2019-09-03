FETÖ bağlantısını kendisi ele verdi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'deki ?FETÖ yapılanmasında önemli rol oynayan ancak FETÖ bağlantısını inkar eden Soner Tarım hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ'nün Teksas eyaletindeki Harmony Halk Okullarının (Harmony Public Schools) kurucusu olan Tarım'ın 1988-91 arasında Erzurum'da örgüte bağlı Özel Aziziye Koleji'nde hem öğretmenlik hem de program koordinatörlüğü görevini yürüttüğünü belirlendi. Tarım'ın "Aziziye Koleji" bağlantısı 21 Ocak 2000'de Teksas Eğitim Kurulu'na yaptığı "Harmony Bilim Akademisi" başvurusunda yer aldı. 251 sayfalık başvuru dosyasının 157. sayfasında önceki görev yerleri listesinde bundan bahsetti. Listede Tarım'ın 1999-2000'de FETÖ'ye ait Virginia International University (VIU) bünyesinde "danışman" kadrosunda olduğu yer aldı.Tarım Aziziye Koleji bağlantısına 2000'den sonra ABD'deki başvurularında yer vermedi.