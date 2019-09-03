FETÖ’nün Malezya sorumlusu çapraz sorguda

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ile suçlanan FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş başkent Kuala Lumpur'da gözaltına alınıp cuma günü Ankara'ya getirilmişti.Çapraz sorguya alınan Komiş'e FETÖ elebaşı Gülen ve örgütün üst düzey yöneticileriyle olan irtibatları soruldu. FETÖ' nün Komiş'ten Malezya'da sorumlusu olduğu Hibiskus İnternational School'un da içinde yer aldığı eğitim çarkındaki diğer okullar ve bunların yürüttüğü örgütsel faaliyetleri anlatması istendi. Ayrıca Komiş'in Malezya dışında örgüt tarafından görevlendirildiği diğer ülkeler ve oradaki bağlantılı olduğu isimler üzerinde de durulduğu belirtildi. 100'ü aşkın sorunun yöneltildiği Komiş'in sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.