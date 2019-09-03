Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hakurk, Bitlis ve Hakkârı’de operasyon 12 terörist öldürüldü

Hakurk, ve Hakkârı’de operasyon 12 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR FUAT TAPAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019
Hakurk, Bitlis ve Hakkârı’de operasyon 12 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe Harekâtı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik bir darbe daha vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Hakurk Vadisi'nde oluşturulan fiili özel güvenlik bölgesinde bulunan bir askeri üs ile operasyon timine yönelik bir grup teröristin saldırı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Saldırı öncesi toplantı halinde olan teröristlere SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile hava harekâtı gerçekleştirildi. Hava harekâtında yapılan nokta atışında, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, bol miktarda patlayıcı ele geçirildi. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nca Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Hakkâri'de 1 PKK'lı terörist de teslim oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakurk, Bitlis ve Hakkârı’de operasyon 12 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN