İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu iftiralara cevap verdi

Son günlerde kamu yararına hizmet veren öğrenci yurdu açan, eğitime katkıda bulunan vakıflar üzerinden yürütülen algı operasyonuna Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan itiraz geldi.

İDDİALAR GERÇEK DEĞİL!

"Yürütülen algı operasyonu aslında bu vakıfların misyonuna karşı birilerinin siyasal duruşunu göstermektedir" diyen Göksu bu konuda şunları söyledi: Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarında sanki bu vakıflara oluk oluk para aktarıldığı ima edilmeye çalışılmaktadır.

NAKDİ YARDIM YAPILMADI

Kesinlikle geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakıflara hiçbir nakdi bir para yapılmamıştır. Bu vakıflar Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına çalışan vakıflar olarak belirlenmiştir. Vakıfların her biri bu ülkenin çocuklarına eğitim öğretim imkanı sunmak açısından büyük fedakârlıklarla çalışmış vakıflardır.

ÖYLE BİR BİNA YOKTUR

Yaptığımız ön çalışmada gördüğümüz tabloda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkladığı miktarda herhangi bir yardım da söz konusu değildir. Örneğin; 160 milyonluk bir binadan bahsedilmekte, bu vakıfların içerisinde 160 milyonluk yapılmış bir bina bulunmamaktadır.

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YAPILAN YARDIM YÜZDE 1 BİLE DEĞİL!

Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflarla yapmış olduğu ortak hizmet protokolünde yurt kirası ve tefrişat gibi hususlar bu vakıfların giderleri açısından genel vakıfların bütçelerinin yüzde birine bile tekabül etmemektedir. Bu vakıflar, kanunun belediyelere vermiş olduğu bir çok sorumluluğun kendi gönüllülük ilişkisi etrafında kamunun yükünü alan vakıflardır.

BU VAKIFLARIN VARLIĞINA KARŞILAR

Bu vakıflara sitem değil, teşekkür edilmesi gerekir. Çünkü bu vakıfların yetiştirmiş olduğu, eğitimine katkıda bulunduğu öğrenciler bu toprakların milli, vicdani değerlerine sahip çıkacak ve milletin bekası için hayatlarını ortaya koyacak nesillerdir. Vakıflar üzerinden yürütülen algı operasyonu aslında bu vakıfların misyonuna karşı birilerinin siyasal duruşunu göstermektedir. Bu açıdan mesele para mesele değil zihniyet meselesidir.