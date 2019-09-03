İstanbul Adliyesı’nde FETÖ’yle mücadele vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 Adli Yılı, İstanbul'da da törenle açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çağlayan Adliyesi'ndeki açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda adliye personeli katıldı. Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak yaptığı konuşmada "Hakimlerimiz bağımsız ve tarafsızdırlar. Bu bağımsızlık öyle önemlidir ki bu vasıf ortadan kalktığında ortada hakim diye bir şey kalmamaktadır. Bunu biz FETÖ mensubu, adı sözde hakim ve savcı olan hakimlerle acı bir şekilde tecrübe edindik" dedi.