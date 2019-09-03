Kahraman 3 şehidin kanı yerde kalmadı

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Tunceli'de 22 Haziran'da etkisiz hale getirilen biri turuncu 3'ü gri listede 4 teröristin, daha önce Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş, ile uzman çavuşlar Ökkeş Ede ve Emre Üçkan'ın katili olduğu ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tunceli'de 22 Haziran'da İnsansız Hava araçlarının da desteğiyle düzenlediği operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden Cihan Çelebi'nin İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödüllü turuncu kategoride, Mahmut Alınbay, Abdulkerim Arvas ve Mazlum Atar adlı teröristlerin ise 300 bin lira ödüllü gri kategoride yer aldığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda öldürülen teröristlerin, daha önce Tunceli'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırılarda şehit olan 3 askerin katili olduğu ortaya çıktı. Öldürülen teröristlere ait silahların incelemesinde, 12 Mayıs 2019'da Tunceli Pülümür ilçesi Maltepe Vadisi bölgesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaç ile 12 Haziran 2019'da uzman çavuşlar Ökkeş Ede(26) ve Emre Üçkan'ın (26) şehit olduğu saldırılara katıldıkları tespit edildi.Üç şehidin de terörle mücadeledeki görevlerindeki üstün başarıları dolayısıyla komutanlıklarınca birçok defa başarı belgesi aldıkları öğrenildi. Şehit Ferdican Altunkaç'ın Elâzığ'da yapılan cenaze töreninde oğulları Hüseyin (7) ve Yaşar'ın(5) babalarının ardından bakışı, törene katılanların yüreğini burkmuştu. Şehitlerin kanlarının yerde kalmaması şehit ailelerin yüreğine su serpti.