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Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bakırköy'de kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle uyruklu bir kişinin 500 dolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 12:40
Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Lübnan uyruklu Mohammad Alachı A. (49) 24 Ağustos'ta Şenlikköy Mahallesi'nde bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle 500 dolarını çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Aracın kiralık olduğunu tespit eden ekipler, aracı Aksu Caddesi'nde durdurdu. Aracı kullanan Pakistan uyruklu Jan M. (42) gözaltına alındı.

İncelemede şüphelinin aynı yöntemle 12 Ağustos'ta Bakırköy'de Hammoud M'nin 500 dolarını, 19 Ağustos'ta Bahçelievler'de Abdurrahman Hussein M'nin 2 bin 200 doları ile 105 lirasını çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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