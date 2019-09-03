Muhalefet konuştu hükümet icraat yaptı: 850 projeden 749’u tamam

BUGÜN NELER OLDU

CHP'libelediyeler seçim meydanlarında verdikleri sözleri yerine getirmek bir yana tam tersini yaparken Başkan Erdoğan ve kabinesinin geçen yıl açıkladığı iki icraat programında söylenenler harfiyen yerine getirildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin uygulanmaya başlaması ve bu sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın ilk işi bakanlık ve kurumların hızla çalışmasını, hizmet üretmesini sağlamak için 100 günlük bir eylem planı hazırlamak oldu. İlk plan 13 Ağustos 2018'te açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk eylem planı hızla hayata geçirildi. Programda yer alan 400 projeden bugüne kadar 367'si tamamlandı. Kalan 33 eylemin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 99.3 oldu.13 Aralık 2018'te açıklanan ikinci eylem planındandaki 450 projeden 382'si hayata geçirildi. Kalan 72 eylem ise tamamlanmak üzere.