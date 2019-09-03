RTÜK Başkanı duyurdu: Netflix dahil 600'ün üzerinde başvuru var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını açıkladı.

Şahin, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında Netflix, Blu TV, Puhu TV, Digiturk, Tivibu, Turkcell ve Vodafone gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını belirtti.

Ebubekir Şahin, mesajının sonunda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/EQ3vK7289V — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019