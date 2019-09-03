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RTÜK Başkanı duyurdu: Netflix dahil 600'ün üzerinde başvuru var

RTÜK Başkanı , ortamında yayın için Blu , Puhu TV, Netflix, Turkcell, Vodafone,Digiturk, Tivibu gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600 kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.9.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 14:03
RTÜK Başkanı duyurdu: Netflix dahil 600'ün üzerinde başvuru var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını açıkladı.

Şahin, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında Netflix, Blu TV, Puhu TV, Digiturk, Tivibu, Turkcell ve Vodafone gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını belirtti.

Ebubekir Şahin, mesajının sonunda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkanı duyurdu: Netflix dahil 600'ün üzerinde başvuru var
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