Salda Gölü’ndeki değişim çok güzel

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burdur'da beyaz kumsalları ve turkuaz rengi nedeniyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü inceledi. Emine Erdoğan, gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarını inceledi. Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezen Erdoğan, bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi aldı. Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesini gezen Erdoğan'a, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti.Emine Erdoğan "Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek' denildi. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz Salda Gölü'ne gelin, birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum'. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim. Bakan Kurum'u tebrik ediyorum. Gölün çalışmalar tamamen bittikten sonraki halini de görmek istiyorum" dedi.Göle gelenlerin araçlarını park ettiği alanın 500-600 metre uzaklıkta olduğuna işaret eden Erdoğan, "Park alanı gerekirse daha da geriye çekilebilir. artık arabalar gölün dibine kadar gelemeyecek" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Burada daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı yaklaşık 1,5 kat artırarak 8 bin 500 hektara çıkardık. Hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" dedi.