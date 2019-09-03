Seçimden sonra işe girmedi, ATM çalışanı da değil! Ama İmamoğlu kahraman işçiyi de kovmuş!

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, eylemdeki işçilere destek ziyaretinde bulundu. Başkan Arslan işten çıkarılan işçilere sahip çıkacaklarını belirterek "Bin 310 arkadaşımız, işe alınırken hangi hukuksuzluklar ortaya çıktı da bu arkadaşlarımızın iş akitleri feshediliyor? Bu arkadaşlarımız hakkında hangi disiplin soruşturması yapıldı da bu arkadaşlarımızın iş akdi feshediliyor?" diye sordu.

Arslan sözlerine şöyle devam etti;

BU FERYADI DUYUN

"Sayın Kılıçdaroğlu'na, sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine sesleniyorum. Lütfen bu feryadı duyun. Bu insanların işsiz, aşsız bırakılmasının yaşatacağı olumsuzlukları yüreğinizde hissedin. Hangi siyasi partiden olursanız olunuz bu işçilerin yanında yoksanız biz de sizi yok sayacağız"

KAHRAMAN İŞÇİ METİN KARADENİZ'İ DE KOVMUŞLAR!

İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçen yıl İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı. Ocak ayında İSPARK'a geçen Karadeniz'in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı öğrenildi. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz "Biz bankamatik işçisi değiliz. Haksız yere işten çıkarıldık. İşimizi istiyoruz" diye konuştu.