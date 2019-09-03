Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?Güncel fiyat listesi burada!

Son gelen zammın ardından tütün mamüllerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz zamda Resmi Gazete yayımlanan bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla; sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya yükseltilmişti. Vatandaşlar yeni fiyatları merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde, sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ...