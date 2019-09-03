Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için denetimler sıklaştırıldı. Şehrin D-400 ve otoyoldaki 5 sabit uygulama alanının yanı sıra şok sokak uygulamaları da devreye sokuldu. Bu nedenle polisler 7 gün 24 saat esasına göre ara sokaklarda bile uygulama yapıyor. Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 29 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 5 sabit nokta ve ara sokakta yapılan uygulamalarda 61 bin 297 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca 21 bin 847 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanılan 15 ruhsatsız tabanca, 99 fişek, 15 ruhsatsız tüfek, 39 kartuş, 12 kuru sıkı tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

302 araca eksikleri yüzünden işlem yapıldı. Ayrıca 6 adet de çalıntı motosiklet bulundu. Bin 300 yabancı uyruklu şahıs da kontrol edilerek evraklarını ibraz edemeyen yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresine teslim edildi. 47 iş yeri kontrol edilip 143 aranan şahıs yakalanırken, 99 yoklama kaçağı da yakalanarak askerlik şubesine teslim edildi. Uygulamalarda bunların yanı sıra yapılan aramalarda 6 kilo kaçak nargile tütünü, 45,1 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 918 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Uygulamaların vatandaşın huzur ve güvenliği için devam edeceği öğrenildi.

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